Ветераны поддержали «Бессмертный полк» в Белоруссии

Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в интервью НСН выразил удивление по поводу нежелания властей Белоруссии разрешить шествие «Бессмертного полка» в Минске и напомнил, что эта бывшая советская республика в годы Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего жителя.

«Для меня было непонятно, почему именно Белоруссия раздумывала над проведением шествия «Бессмертного полка». Не думаю, что сыграла роль загрязненная нефть, которая поступила в страну по нефтепроводу «Дружба». Для меня Мозырь, Бобруйск, Брест, Минск – каждый город в Белоруссии со своим героическим прошлым. Белоруссия в годы Великой Отечественной войны пострадала больше, чем любая другая республика. Думаю, Хатынь – то место в Белоруссии, где прозреют любые противники шествия «Бессмертного полка». Невозможно без содрогания смотреть на памятник жертвам фашизма в Хатыни «Непокренный человек», на три березы, которые посажены на въезде в Хатынь как символ того, что каждый третий белорус был уничтожен в Великой Отечественной войне. «Бессмертный полк» - это наша живая память об отцах, матерях, братьях, сестрах, женах и мужьях, отдавших жизни ради будущего, ради сегодняшнего дня. Нельзя быть равнодушным к той Победе и нашему празднику, как поется в песне, «со слезами на глазах»», - заявил Михаил Моисеев.

Ранее сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева прокомментировала в эфире НСН высказывания Петра Порошенко, назвавшего «Бессмертный полк» шествием ряженых.

