Ветеранам спецоперации начнут выдавать участки в Крыму

На полуострове к таким участкам планируют подвести коммуникации. Около 180 миллионов рублей выделят на то, чтобы обеспечить территории электричеством, водой и построить дороги. «Я полагаю, что в июне–июле мы сможем выдавать эти земельные участки», — сказал политик.

Около 200 млн рублей выделят на проведение коммуникаций в Черноморском, Сакском, Раздольненском и Ленинском районах. Участникам спецоперации предоставят отсрочки по платежам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, и членов их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

