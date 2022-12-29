Ветеранам спецоперации начнут выдавать участки в Крыму
Власти Крыма начнут выдачу участков ветеранам специальной военной операции летом 2023 года, сообщил в эфире канала «Миллет» председатель регионального правительства Юрий Гоцанюк.
На полуострове к таким участкам планируют подвести коммуникации. Около 180 миллионов рублей выделят на то, чтобы обеспечить территории электричеством, водой и построить дороги. «Я полагаю, что в июне–июле мы сможем выдавать эти земельные участки», — сказал политик.
Около 200 млн рублей выделят на проведение коммуникаций в Черноморском, Сакском, Раздольненском и Ленинском районах. Участникам спецоперации предоставят отсрочки по платежам.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, и членов их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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