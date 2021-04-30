Ветеранам Подмосковья предоставят бесплатное такси с 7 по 9 мая

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Московской области, смогут воспользоваться такси бесплатно 7, 8 и 9 мая на территории региона и столицы РФ. Об этом информирует министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Бесплатный проезд предоставляется вне зависимости о целей поездки – в медицинские учреждения, органы социальной защиты, на дачу или иные. Ветерана могут сопровождать знакомые или родственники. Это совместная акция правительства Московской области и «Яндекс.Такси», передает «Радио 1».

Число поездок ограничено их общей стоимостью - лимит за три дня не должен превышать 1,5 тысячи рублей. Для заказа машины необходимо позвонить в колл-центр по номеру 122, назвать фамилию, имя, отчество и год рождения. Заказ можно оформить загодя, начиная с 4 мая.

После формирования заказа на мобильный телефон придет подтверждение с государственным номером, маркой и цветом машины такси. Подробнее с правилами акции можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

