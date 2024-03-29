Ветерана спецоперации забили до смерти в Пермском крае

Мужчина умер, не выходя из комы. Следствие считает, что трое мужчин находились в квартире в поселке Полазна. Между ними произошел конфликт, в результате которого 37-летний и 51-летний мужчины избили Терещенко и сбежали.

В ходе следственных мероприятий личности подозреваемых были установлены, а сами они задержаны. Терещенко добровольно отправился на фронт. В Пермь приехал в отпуск. У него остались жена и дети.

Ранее стало известно, что бойцы «Вагнера» мстят избившим ветерана спецоперации в Челябинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

