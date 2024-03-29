Ветерана спецоперации забили до смерти в Пермском крае
В Пермском крае избили ветерана специальной военной операции Илью Терещенко, сообщил Пермский Молодежный Центр в соцсети «ВКонтакте»,
Мужчина умер, не выходя из комы. Следствие считает, что трое мужчин находились в квартире в поселке Полазна. Между ними произошел конфликт, в результате которого 37-летний и 51-летний мужчины избили Терещенко и сбежали.
В ходе следственных мероприятий личности подозреваемых были установлены, а сами они задержаны. Терещенко добровольно отправился на фронт. В Пермь приехал в отпуск. У него остались жена и дети.
Ранее стало известно, что бойцы «Вагнера» мстят избившим ветерана спецоперации в Челябинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru