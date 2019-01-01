Новости за ночь: Под Владимиром ликвидировали двух боевиков

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Бойцы спецназа ликвидировали этой ночью двух боевиков в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом говорится в сообщении НАК (Национального антитеррористического комитета). В регионе накануне был введен режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали дом, в котором укрывались бандиты. Преступники отказались сдаться и открыли огонь. Завязалась перестрелка, во время которой они были убиты. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Известно, что боевики были сторонниками одной из террористических организаций, какой именно, сейчас уточняется. Он готовили взрыв в месте массового скопления людей по заданию зарубежных координаторов. В доме, где их ликвидировали, были обнаружены боеприпасы, самодельные бомбы и религиозно-экстремистская литература.

