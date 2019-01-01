Новости за ночь: Под Владимиром ликвидировали двух боевиков
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Силовики ликвидировали боевиков во Владимирской области
Бойцы спецназа ликвидировали этой ночью двух боевиков в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом говорится в сообщении НАК (Национального антитеррористического комитета). В регионе накануне был введен режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали дом, в котором укрывались бандиты. Преступники отказались сдаться и открыли огонь. Завязалась перестрелка, во время которой они были убиты. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Известно, что боевики были сторонниками одной из террористических организаций, какой именно, сейчас уточняется. Он готовили взрыв в месте массового скопления людей по заданию зарубежных координаторов. В доме, где их ликвидировали, были обнаружены боеприпасы, самодельные бомбы и религиозно-экстремистская литература.
Минздрав Украины призвал ООН отказаться от «российских денег»
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун призвала ООН отказаться от «российских денег» и «не терпеть» присутствие России в Совете безопасности организации. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского Минздрава. На 72-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве Супрун заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совбезе, пока те не вернутся к системе международного права». И.о. министра здравоохранения связала это с якобы российской «агрессией» против Украины. Также по ее словам, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другим международным организациям следует отказаться от российского финансирования, чтобы не стать «заложниками Кремля». Супрун добавила, что необходимо сохранить и расширить антироссийские санкции.
Госдеп снова заподозрил Асада в применении химоружия в Сирии
Госдепартамент США увидел признаки применения сирийскими властями химического орудия. Об этом заявил официальный представитель ведомства Морган Ортагус. Сообщается, что в настоящее время Госдеп собирает информацию о предположительном ударе на северо-западе Сирии утром 19 мая. В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в случае применения сирийскими властями химоружия ответ будет незамедлительным и соответствующим. Напомним, что ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о подготовке боевиками провокации с химоружием в сирийской провинции Идлиб.
Российские хоккеисты обыграли шведов и вышли на американцев
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии - 7:4. Особенно выделялся второй период, в котором наши хоккеисты забросили шесть шайб. Их на свой счет записали Анисимов, Кузнецов, Дадонов, Овечкин, Капризов, Григоренко и Малкин. Таким образом, «Красная машина» одержала семь побед и стала единственной командой, которая на турнире не потерпела ни одного поражения. В четвертьфинале Россия сыграет с командой США. По регламенту, сборные занявшие первые места в группах, встречаются с теми, кто замкнул четверку сильнейших.
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