Стройкомплекс: Москва продолжает активное развитие транспортного каркаса

За последнее десятилетие в Москве на 65% выполнена рассчитанная до 2025 года программа удвоения протяженности метро, а дорожная сеть города выросла более чем на 1000 км. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, заммэра отметил продолжение развития транспортного каркаса города. По словам Бочкарёва, с начала года уже построено 15,6 км линий метро и шесть новых станций, ещё три планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Заместитель столичного мэра также подчеркнул опережающие темпы реализации Большой кольцевой линии метро (БКЛ) — ключевого проекта развития столичной подземки. Завершение работ планируется в 2023 году.

По словам Андрея Бочкарёва, с 2011 года в Москве ежегодно вводят в строй не менее 100 км дорог. С начала текущего года обеспечен ввод уже 103 км магистралей, создано 23 транспортных сооружения и 17 пешеходных переходов.

Руководитель Стройкомплекса отметил, что одна из главных задач развития транспортной системы в Москве — интеграция всех транспортных сетей в единую систему, а также решение транспортных проблем в различных точках города.

Заммэра подчеркнул, что уже модернизированы 15 вылетных магистралей и 17 клеверных развязок МКАД. В данный момент необходимо завершить формирование системы хордовых магистралей, которая решит транспортные проблемы столицы. По словам Бочкарёва, система уже готова на 72%: полностью открыта Северо-Западная хорда, разрешено движение по шести участкам Северо-Восточной хорды, по трём — на Южной рокаде. В процессе строительства находится Юго-Восточная хорда.

Кроме того, заммэра рассказал о строительстве последнего участка Северо-Восточной хорды. Было принято решение проложить трассу, связывающую Открытое и Ярославское шоссе, в полосе отвода железнодорожных путей МЦК. Московского центрального кольца. Как пояснил Бочкарёв, участки строительства не входят в особо охраняемую природную территорию Национального парка, и работы начались лишь после получения разрешительных документов.

Ввод последнего участка Северо-Восточной хорды позволит объединить другие части магистрали и запустить полноценное скоростное движение автомобилей через три округа столицы. Участок перераспределит поток транспорта на северо-востоке, а также снимет часть нагрузки с вылетных магистралей. Временные затраты на движение между северными и восточными районами города сократятся более чем на 40 минут.

Кроме того, Северо-Восточная хорда свяжет федеральную трассу Москва – Санкт-Петербург и трассу Москва – Нижний Новгород – Казань, а также создаст дополнительные выезды на эти магистрали.

Ожидается, что введение хорды в эксплуатацию позволит улучшить экологию прилегающих районов. Длина перегруженных участков магистралей сократится на 71 км, пробег в городе – на 40 тыс. машин в час, что снизит количество вредных выбросов не менее чем на 10%.

Как сообщил руководитель Стройкомплекса, в рамках благоустройства территории вдоль Северо-Восточной хорды высадят 1850 деревьев, 9980 кустарников, в том числе двухрядную живую изгородь.

Кроме того, будут построены свето- и шумозащитные шестиметровые экраны и дополнительные сооружения для защиты животных на прилегающем к «Лосиному острову» участке СВХ.

Также на северо-востоке столицы запланировано строительство пешеходного перехода, с помощью которого все парки этой части города станут единым «Суперпарком Яуза».

