Вещание телеканала «Дождь» в Латвии прекратят 8 декабря
Вещание телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) в Латвии должно быть прекращено 8 декабря. Об этом сообщил в Twitter глава национального совета по электронным СМИ республики Ивар Аболиньш.
Ранее латвийские власти возбудили против «Дождя» административное дело из-за эфира, в котором ведущий Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным в зоне спецоперации, напоминает Ura.ru. Позже Коростелев был уволен. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявлял, что редакцию телеканала выдворят из республики, а сотрудникам аннулируют вид на жительство.
Нацсовет по электронным СМИ аннулировал лицензию канала, разрешающую вещание в Латвии, в интересах «государственной безопасности и общественного порядка». В ведомстве отметили, что «Дождь» не осознает серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории республики.
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