Вероника Никульшина из Pussy Riot уехала за границу
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина покинула Россию после выхода 15 суток содержания с спецприемнике по статье о неповиновении требованиям полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.
«На сегодняшний день Вероника уехала из России, это правда. Я не хочу за неё говорить о причинах отъезда. Это будет не совсем корректно. Лучше самой Вероники об этом никто не расскажет», - заявил Захватов.
По словам защитника, Никульшина вышла на свободу вечером 17 июля.
Последнее задержание участницы арт-группы произошло через два дня после выхода из спецприемника. Всего с начала лета девушку задерживали три раза. Правоохранители также сообщали о готовящемся срыве футбольных матчей в рамках Евро-2020, в том числе в Санкт-Петербурге в 2021 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+25 018 / сут.
Умерли
148 тыс.+764 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+18 886 / сут.
- Глава британского правительства уйдет на карантин после взаимодействия к больным COVID-19 министром
- Москвичей предупредили о ливнях с градом в понедельник
- Вероника Никульшина из Pussy Riot уехала за границу
- Хинштейн собирается обжаловать домашний арест сбившей троих детей девушки
- СМИ: МЧС предлагает сжигать сухую траву на дачах в 15 м от построек
- ФГСР намерена обратиться в МВД по делу о допинге гребцов
- Четырехдневка. Возможно все
- Российские родители школьников получат более 204 миллиардов рублей
- В Германии на ликвидацию последствий наводнения выделят более 300 миллионов евро
- В России за минувшие сутки выявлено 25 018 новых фактов заражения COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru