Вероника Никульшина из Pussy Riot уехала за границу

Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина покинула Россию после выхода 15 суток содержания с спецприемнике по статье о неповиновении требованиям полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

Участницу Pussy Riot Никульшину задержали после 15 суток ареста

«На сегодняшний день Вероника уехала из России, это правда. Я не хочу за неё говорить о причинах отъезда. Это будет не совсем корректно. Лучше самой Вероники об этом никто не расскажет», - заявил Захватов.

По словам защитника, Никульшина вышла на свободу вечером 17 июля.

Последнее задержание участницы арт-группы произошло через два дня после выхода из спецприемника. Всего с начала лета девушку задерживали три раза. Правоохранители также сообщали о готовящемся срыве футбольных матчей в рамках Евро-2020, в том числе в Санкт-Петербурге в 2021 году.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭмиграцияЗадержаниеАдвокатPussy Riot
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