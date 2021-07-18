Вероника Никульшина из Pussy Riot уехала за границу

«На сегодняшний день Вероника уехала из России, это правда. Я не хочу за неё говорить о причинах отъезда. Это будет не совсем корректно. Лучше самой Вероники об этом никто не расскажет», - заявил Захватов.

По словам защитника, Никульшина вышла на свободу вечером 17 июля.

Последнее задержание участницы арт-группы произошло через два дня после выхода из спецприемника. Всего с начала лета девушку задерживали три раза. Правоохранители также сообщали о готовящемся срыве футбольных матчей в рамках Евро-2020, в том числе в Санкт-Петербурге в 2021 году.

