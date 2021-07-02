Участницу Pussy Riot Никульшину задержали после 15 суток ареста
Участница Pussy Riot Вероника Никульшина задержана после выхода из спецприемника, где она 15 дней отбывала наказание за неповиновение сотруднику полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.
По словам защитника Никульшиной, причина ареста неизвестна. Гильманов заявил, что задержание проводили восемь сотрудников 2-го специального полка в Дмитровском районе. Отмечается, что в момент задержания активистка отдыхала за городом.
Гильманов предположил, что местоположение Никульшиной определили с помощью биллингов. "То есть в ее отношении проводились оперативно-розыскные действия", - подчеркнул адвокат.
Адвокат добавил, не знает местоположение своей подзащитной и не может установить с ней связь Агентству не удалось получить комментарий правоохранительных органов.
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