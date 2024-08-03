Вернувшийся в РФ Селезнев рассказал о попытках убить его в тюрьме США

Роман Селезнев, который вернулся в Россию из заключения в американской тюрьме, рассказал, что его два раза пытались там убить. Об этом сообщает «Первый канал».

Он отметил, что за десять лет сменил несколько тюрем. По его словам, в местах лишения свободы с ним «обращались очень плохо», будили каждые два часа, заставляя отмечаться, и даже помещали в карцер. Условия в камерах и отношения со стороны администраций также были отрицательными, добавил Селезнев.

«Боюсь проснуться и быть опять в камере», - сказал он.

В 2014 году американские спецслужбы похитили Романа Селезнева на Мальдивах. Он был приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество.