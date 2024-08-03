Вернувшийся в РФ Селезнев рассказал о попытках убить его в тюрьме США
Роман Селезнев, который вернулся в Россию из заключения в американской тюрьме, рассказал, что его два раза пытались там убить. Об этом сообщает «Первый канал».
Он отметил, что за десять лет сменил несколько тюрем. По его словам, в местах лишения свободы с ним «обращались очень плохо», будили каждые два часа, заставляя отмечаться, и даже помещали в карцер. Условия в камерах и отношения со стороны администраций также были отрицательными, добавил Селезнев.
«Боюсь проснуться и быть опять в камере», - сказал он.
В 2014 году американские спецслужбы похитили Романа Селезнева на Мальдивах. Он был приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество.
2 августа в Анкаре состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и западными странами. Так, кроме Селезнева в страну из зарубежных тюрем вернулись еще семь россиян: Вадим Красиков из Германии, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок из США, Артем и Анна Дульцевы из Словении, Павел Рубцов из Польши, а также Михаил Микушин из Норвегии.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН отметил, что в состоявшемся накануне обмене заключенными между США и Россией Запад одержал моральную победу, а РФ – политическую.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вернувшийся в РФ Селезнев рассказал о попытках убить его в тюрьме США
- После атаки ВСУ в Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС
- СМИ: На Украине дальнобойщики массово сбегают из страны под видом рейсов
- Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Shot: В Подмосковье десятки человек держали в заложниках в рехабе
- В Киргизии призвали РФ не ограничивать работу мигрантов из республики
- СМИ: Из-за взрыва на гоночной трассе в Германии пострадали более 20 человек
- После атаки ВСУ в Орловской области загорелся жилой дом
- Бербок: Обмен заключенными с РФ является деликатной дилеммой
- Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru