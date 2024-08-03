Вернувшийся в РФ Селезнев рассказал о попытках убить его в тюрьме США

Роман Селезнев, который вернулся в Россию из заключения в американской тюрьме, рассказал, что его два раза пытались там убить. Об этом сообщает «Первый канал».

Он отметил, что за десять лет сменил несколько тюрем. По его словам, в местах лишения свободы с ним «обращались очень плохо», будили каждые два часа, заставляя отмечаться, и даже помещали в карцер. Условия в камерах и отношения со стороны администраций также были отрицательными, добавил Селезнев.

«Боюсь проснуться и быть опять в камере», - сказал он.

В 2014 году американские спецслужбы похитили Романа Селезнева на Мальдивах. Он был приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество.

«Не сгнили в застенке»: Медведев и Трамп оценили «исторический» обмен заключенными

2 августа в Анкаре состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и западными странами. Так, кроме Селезнева в страну из зарубежных тюрем вернулись еще семь россиян: Вадим Красиков из Германии, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок из США, Артем и Анна Дульцевы из Словении, Павел Рубцов из Польши, а также Михаил Микушин из Норвегии.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН отметил, что в состоявшемся накануне обмене заключенными между США и Россией Запад одержал моральную победу, а РФ – политическую.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Ильин
ТЕГИ:РоссияЗаключенныеУбийствоСШАТюрьма

Горячие новости

Все новости

партнеры