Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 500 тыс. руб. за отсутствие ПЦР-тестов
Штраф на общую сумму 502 тысячи рублей получили десятки москвичей, вернувшиеся из-за границы, за отсутствие ПЦР-тестов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечается, что в суде на текущий момент были рассмотрены дела в отношении 36 граждан. Общая сумма их штрафа составила 502 500 рублей.
По данным ведомства, всего около 2% горожан, вернувшихся из-за рубежа, нарушили требование и не внесли данные о тестировании в течение трех дней на портал госуслуг. В Роспотребнадзоре отметили, что тесты в Москве можно пройти бесплатно.
Сумма штрафа составляет от 15 до 40 тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru