Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 500 тыс. руб. за отсутствие ПЦР-тестов

Отмечается, что в суде на текущий момент были рассмотрены дела в отношении 36 граждан. Общая сумма их штрафа составила 502 500 рублей.

По данным ведомства, всего около 2% горожан, вернувшихся из-за рубежа, нарушили требование и не внесли данные о тестировании в течение трех дней на портал госуслуг. В Роспотребнадзоре отметили, что тесты в Москве можно пройти бесплатно.

Сумма штрафа составляет от 15 до 40 тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве.



