ДНР: Украина может организовать постановочную химатаку в Донбассе
27 января 202200:51
Украина может организовать постановочную химатаку в Донецкой народной республике по примеру Сирии. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, Украина предъявила обвинение ДНР в утечке химикатов в Горловке. Пушилин отметил, что это в республике связали с вероятностью постановок химатак.
В ОБСЕ, согласно Пушилину, утечка не была подтверждена, в связи с чем в ДНР надеются, что Киев не станет идти по этому сценарию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru