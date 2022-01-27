ДНР: Украина может организовать постановочную химатаку в Донбассе

Украина может организовать постановочную химатаку в Донецкой народной республике по примеру Сирии. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, Украина предъявила обвинение ДНР в утечке химикатов в Горловке. Пушилин отметил, что это в республике связали с вероятностью постановок химатак.



В ОБСЕ, согласно Пушилину, утечка не была подтверждена, в связи с чем в ДНР надеются, что Киев не станет идти по этому сценарию.

