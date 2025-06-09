«Красноярск — крупнейший город Сибири, арест мэра такого крупного города в последний раз был лет 15 назад. Скорее всего, будут всплывать еще какие-то проблемы. В Красноярске было достаточно много коррупционных скандалов. Достаточно вспомнить историю с бывшим замглавы Росприроднадзора Олегом Митволем и со строительством метро, которая гремела несколько лет назад. Понятно, что 180 миллионов — лишь верхушка айсберга, и возникает вопрос, будут ли копать вниз этого айсберга или, как часто бывает, ограничатся только мэром. Конечно, это показательный процесс. Мало того, система власти находится в таком состоянии, что даже если ты очень честный, ты все равно вынужден нарушать закон, потому что часто бывает так, что нужно оперативно на что-то реагировать, а бюджет уже сверстан. И получается нецелевое расходование бюджетных средств на переселенцев и беженцев, на ликвидацию чрезвычайной ситуации и так далее», — отметил он.

По словам Гращенкова, уголовное дело в отношении Логинова возбудили на фоне смены губернатора.

«Напомню, что не так давно в Красноярском крае сменился губернатор — вместо Александра Усса регион возглавил Михаил Котюков. Многие, с одной стороны, связывают Логинова со старой командой, с другой стороны, многие считают, что он член и новой команды тоже. При новой команде самым ярким событием стал новый генплан города, по которому Красноярск мог увеличиться почти втрое. Были достаточно масштабные планы по развитию и реконструкции города, но было и достаточно много камней преткновения — набившее оскомину ЖКХ, проблемы со строительством обещанного частного крематория, экология и так далее. В целом город был настроен на развитие. Кроме того, не так давно Логинов возглавил Ассоциацию городов Сибири и Дальнего Востока, он был крепким середняком на своем посту. С работой он справлялся на “удовлетворительно”, может, даже на “хорошо”», — сказал Гращенков.

Следствие установило, что с 2018 по 2024 Логинов, замещая должности первого заместителя и мэра города, получил от генерального директора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани на земельном участке, принадлежащем чиновнику. Компания, давшая взятку, могла победить в тендерах на выполнение ремонтных дорожных работ в Красноярске.

Ранее Советский районный суд города Рязани начал рассмотрение иска Генпрокуратуры России, которая потребовала конфисковать имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

