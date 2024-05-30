Верховный Суд запретил дискриминацию отцов при выборе места проживания детей

Верховный Суд запретил дискриминацию отцов при выборе места проживания детей при разводе родителей.

Суд подчеркнул, что споры при раздельном проживании родителей суд должен разрешать в соответствии с принципом равенства прав родителей и с обязательным учетом мнения ребенка, которому исполнилось 10 лет.

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Ранее депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает конкретизировать в Семейном кодексе понятие «интересы ребенка», используемое в ходе бракоразводных процессов и в других ситуациях, когда решается судьба детей. Авторы предлагают исключить положение об обязательном учете мнения ребенка, когда ему исполняется 10 лет.

При разводе суд не учитывает истинные интересы ребенка, а скандальная дележка отдаляет детей от отца, так как в 90% случаев суд оставляет детей с матерью, заявил в связи с этим депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:СемьяРазводВерховный Суд РФ

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