Верховный Суд запретил дискриминацию отцов при выборе места проживания детей

Ранее депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает конкретизировать в Семейном кодексе понятие «интересы ребенка», используемое в ходе бракоразводных процессов и в других ситуациях, когда решается судьба детей. Авторы предлагают исключить положение об обязательном учете мнения ребенка, когда ему исполняется 10 лет.

При разводе суд не учитывает истинные интересы ребенка, а скандальная дележка отдаляет детей от отца, так как в 90% случаев суд оставляет детей с матерью, заявил в связи с этим депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов «Радиоточке НСН».

