Верховный суд Татарстана приговорил «поволжского маньяка» к пожизненному сроку

По данным следствия, мужчина совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года. Тагиров орудовал в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Самаре, Челябинске и других городах, проникая в дома к одиноким пожилым женщинам под видом работника коммунальной службы. После совершения убийства он грабил их жилища.

В своём последнем слове Тагиров просил не судить его за преступления, которых он не совершал. Также он указал, что признательные показания были даны им исключительно под давлением.

По решению суда, Тагиров проведёт первые 10 лет в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима.

Ранее Мосгорсуд приговорил участников «банды Леснякова», причастной к более 20 убийствам, к срокам от 10 лет до пожизненного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

