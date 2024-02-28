«Расстрелять!»: Воровство на дорогах предложили решать китайскими методами
В России не может существовать иных мер, кроме ответственности и расстрела ворующего чиновника, заявил НСН Константин Крохмаль.
В России следует ввести персональную ответственность за чиновничью коррупцию, которая распространяется на воровство при строительстве дорог, заявил в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Он предложил перенять опыт Китая, который за несколько лет при помощи расстрелов искоренил недобросовестных чиновников.
Ранее прокуратура Ростовской области подала в суд иск с требованием привести в нормативное состояние федеральную автомобильную трассу М-4 («Дон»). Ответчиком выступает государственная компания «Автодор», под управлением которой находится магистраль. В исковом заявлении сказано, что множество ям и выбоин на участке с 933-го по 1024-й км угрожают жизни и здоровью участников дорожного движения.
«Федеральные трассы в отличном качестве только на стратегическом направлении. Это направление южное: Краснодарский край и далее на Крымский мост. Сейчас делается трасса М-12 "Москва-Нижний-Новгород-Казань" – и все! Остальные федеральные трассы только на бумаге федеральные. Там ситуация действительно ужасная. Автомобили бьются каждую минуту. Я считаю, что нужно подходить кардинально, иначе этот вопрос никогда не решить. Нужно сделать так, чтобы страховые выплаты оплачивала компания-владелец дороги», - сказал Крохмаль.
Он напомнил об опыте Поднебесной, где практика расстрелов началась после воровства на дорогах.
«Нужно ввести персональную ответственность, как в Китае. Там начались расстрелы – за десять лет победили коррупцию. Восемь лет, если конкретно. Расстрелы начались по теме дорог – воровство было такое ужасное, что расстреливали на площадях. Ситуация поменялась –ввели персональную ответственность в том числе до уровня министра. Идет ответственность от чиновника, который делает дороги, и ниточка тянется до руководителя регионов и дальше. Тогда эта групповая ответственность решает вопрос коррупции. Если проблема с дорогой – кто-то украл, отвечают по цепочке все. Так в Китае победили коррупцию. Плюс отвечает вся группа, которая участвует в этом процессе. Начальник не может воровать один – у него есть зам, помощники и так далее. Отвечают все. Расстреливать главного – остальные чиновники присутствуют на казни и смотрят, как расстреливают начальника. В прошлом году расстреляли одного мужчину и одну женщину – всего двух человек. Прилюдно. А на начальном этапе расстреливали людей десятками – сегодня этот случай беспрецедентный. Я считаю, что в нашей стране никаких других мер, кроме ответственности и расстрела, или же пожизненного лишения с конфискацией всей собственности семьи – она ответственна за воровство чиновника, плюс запрет занимать любые госдолжности и его членам, родственникам пожизненно. Если методику ввести – ситуацию можно исправить, иначе никак», - заявил он.
Ранее бывшему тренеру сборной Китая по футболу дали пожизненный срок за коррупцию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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