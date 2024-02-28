«Расстрелять!»: Воровство на дорогах предложили решать китайскими методами

Ранее прокуратура Ростовской области подала в суд иск с требованием привести в нормативное состояние федеральную автомобильную трассу М-4 («Дон»). Ответчиком выступает государственная компания «Автодор», под управлением которой находится магистраль. В исковом заявлении сказано, что множество ям и выбоин на участке с 933-го по 1024-й км угрожают жизни и здоровью участников дорожного движения.

«Федеральные трассы в отличном качестве только на стратегическом направлении. Это направление южное: Краснодарский край и далее на Крымский мост. Сейчас делается трасса М-12 "Москва-Нижний-Новгород-Казань" – и все! Остальные федеральные трассы только на бумаге федеральные. Там ситуация действительно ужасная. Автомобили бьются каждую минуту. Я считаю, что нужно подходить кардинально, иначе этот вопрос никогда не решить. Нужно сделать так, чтобы страховые выплаты оплачивала компания-владелец дороги», - сказал Крохмаль.

Он напомнил об опыте Поднебесной, где практика расстрелов началась после воровства на дорогах.

«Нужно ввести персональную ответственность, как в Китае. Там начались расстрелы – за десять лет победили коррупцию. Восемь лет, если конкретно. Расстрелы начались по теме дорог – воровство было такое ужасное, что расстреливали на площадях. Ситуация поменялась –ввели персональную ответственность в том числе до уровня министра. Идет ответственность от чиновника, который делает дороги, и ниточка тянется до руководителя регионов и дальше. Тогда эта групповая ответственность решает вопрос коррупции. Если проблема с дорогой – кто-то украл, отвечают по цепочке все. Так в Китае победили коррупцию. Плюс отвечает вся группа, которая участвует в этом процессе. Начальник не может воровать один – у него есть зам, помощники и так далее. Отвечают все. Расстреливать главного – остальные чиновники присутствуют на казни и смотрят, как расстреливают начальника. В прошлом году расстреляли одного мужчину и одну женщину – всего двух человек. Прилюдно. А на начальном этапе расстреливали людей десятками – сегодня этот случай беспрецедентный. Я считаю, что в нашей стране никаких других мер, кроме ответственности и расстрела, или же пожизненного лишения с конфискацией всей собственности семьи – она ответственна за воровство чиновника, плюс запрет занимать любые госдолжности и его членам, родственникам пожизненно. Если методику ввести – ситуацию можно исправить, иначе никак», - заявил он.

Ранее бывшему тренеру сборной Китая по футболу дали пожизненный срок за коррупцию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

