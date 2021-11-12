Верховный суд счёл законным обязательный ПЦР-тест после поездки за границу
Верховный суд России признал законным требование обязательного ПЦР-тестирования на коронавирус для граждан РФ после возвращения из-за рубежа, а также соблюдение режима самоизоляции до получения результата анализа. Вердикт вынесен в связи с иском гражданина, который оспаривал такой пункт постановления главы Роспотребнадзора от 18 марта 2020 года.
Исключение постановление делает для привитых или переболевших. Заявитель указывал, что вышеозначенные требования не дают ему возможность отказаться от лишних медицинских манипуляций, а также ухудшают его положение по сравнению с россиянами, которые сделали прививку.
ВС отклонил иск, передает РИА Новости. Это первое решение такого рода в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru