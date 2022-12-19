Верховный суд РФ запретил гендиректорам компаний премировать самих себя

Генеральный директор компании не имеет права издавать приказы о поощрении самого себя, так как это приводит к конфликту интересов. Как сообщает «Интерфакс», к такому выводу пришёл Верховный суд России.

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Решение было принято по итогам рассмотрения спора между ООО «Центр новых технологий Плюс» («ЦНТ Плюс», до реорганизации ЗАО «ЦНТ «Парус») и Александром Струковым, который, будучи гендиректором компании, за 2018-2019 годы получил 14,84 млн рублей премий и стимулирующих выплат на основании изданных им самим приказов.

Компания «ЦНТ Плюс» обратилась в суд с намерением взыскать с бывшего гендиректора данную сумму, пояснив, что общее собрание участников таких решений не принимало. Однако Арбитражный суд Москвы встал на сторону Струкова, а затем с решением суда первой инстанции согласились апелляция и кассация.

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда, в свою очередь, решила, что гендиректор может премировать подчинённых, но не самого себя, что «приводило бы к конфликту интересов. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

Ранее Верховный суд России оставил в силе приговор осуждённым за теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, сообщает RT.

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Фото: supcourt.ru
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