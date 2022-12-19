Верховный суд РФ запретил гендиректорам компаний премировать самих себя
Генеральный директор компании не имеет права издавать приказы о поощрении самого себя, так как это приводит к конфликту интересов. Как сообщает «Интерфакс», к такому выводу пришёл Верховный суд России.
Решение было принято по итогам рассмотрения спора между ООО «Центр новых технологий Плюс» («ЦНТ Плюс», до реорганизации ЗАО «ЦНТ «Парус») и Александром Струковым, который, будучи гендиректором компании, за 2018-2019 годы получил 14,84 млн рублей премий и стимулирующих выплат на основании изданных им самим приказов.
Компания «ЦНТ Плюс» обратилась в суд с намерением взыскать с бывшего гендиректора данную сумму, пояснив, что общее собрание участников таких решений не принимало. Однако Арбитражный суд Москвы встал на сторону Струкова, а затем с решением суда первой инстанции согласились апелляция и кассация.
Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда, в свою очередь, решила, что гендиректор может премировать подчинённых, но не самого себя, что «приводило бы к конфликту интересов. Дело было отправлено на новое рассмотрение.
Ранее Верховный суд России оставил в силе приговор осуждённым за теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Верховный суд РФ запретил гендиректорам компаний премировать самих себя
- Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко
- Пасечнику и Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»
- Вратарь Аргентины Мартинес объяснил свой непристойный жест
- Больше половины опрошенных Маском в Twitter выступили за его уход с поста главы компании
- «Рост до 65%»: Как изменились цены на товары для животных
- Песков посоветовал обратиться в Минобороны с вопросом о двухгодичной военной службе
- Глава ФТС: Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 млрд долларов
- Песков опроверг публикации о намерении Путина принудить Минск к участию в СВО
- Роспотребнадзор: В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru