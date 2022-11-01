Верховный суд признал законным знак «Уступите дорогу»

«Суд отклонил административный иск, в котором оспаривался соответствующий пункт приложения к Правилам дорожного движения», — рассказали в суде.

Отмечается, что некий истец заявил о том, что знак «Уступите дорогу» противоречит Международной конвенции о дорожных знаках и сигналах. По его мнению, в соответствии с описанием знака и пониманием термина «перекресток» указание должно относиться только к развилкам, образованным пересечением дорог.

При этом представитель МВД отмечал, что знак «Уступите дорогу» может устанавливаться на перекрестках и вне их, это решают компетентные органы, а место установки знака не влияет на его функцию. Как подчеркнули в ведомстве, водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, к которой те приближаются. Верховный суд поддержал точку зрения МВД.

