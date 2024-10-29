Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Российские банки не могут увеличивать комиссии по договорам займа или вводить новые в одностороннем порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор судебной практики Верховного суда.

Прецедентом стала ситуация с жителем Мурманска, оформившим кредитную карту с возможностью снятия наличных без комиссии. Позже банк изменил условия договора, установив комиссию за снятие денег. Россиянин обратился в суд, который не удовлетворил его жалобу, так как в кредитном договоре было прописано право кредитной организации менять условия соглашения и тарифы в одностороннем порядке. Также в суде решили, что кредитная карта предназначена для безналичных расчетов, а выдача наличных денег — отдельное имущественное благо и дополнительная возмездная услуга.

Верховный суд не согласился с этими доводами. Инстанция назвала такое условие договора ничтожным.

«Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые», — указал ВС.

В суде пояснили, что подобные изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по кредитному договору.

Ранее Верховный суд поддержал отставку судьи из Удмуртии Александры Хиталенко за нарушение этических норм из-за связи с адвокатом и нецензурное обсуждение постановления коллеги, напоминает RT.

