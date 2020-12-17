Верховный суд РФ разъяснил признаки поддельных автомобильных номеров

Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что поддельным следует считать автомобильный номер с любым искажением, которое допускает его неправильное прочтение, сообщает ТАСС.

В принятом Верховным судом постановлении, которое касается нескольких статей Уголовного кодекса РФ, говорится, что подделкой государственного регистрационного знака признается его «изготовление в нарушение установленного законом о техрегулировании порядка».

Также нарушением является внесение в готовую табличку изменений, которые «искажают нанесённые на неё символы, в том числе выдавливания, механическое удаление символов, подчистки и подкраски, допускающие иное прочтение государственного регистрационного знака».

Использованием заведомо подложного государственного регистрационного знака Верховный суд РФ постановил считать, в частности, установку такого знака и управление автомобилем с целью совершения преступления, а также установку знака от другого транспортного средства.

Согласно действующей статье УК РФ «подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства» для нарушителей предусмотрен штрафа до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до двух лет.

