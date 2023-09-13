Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов

В определении коллегии по гражданским делам рассказали, что житель Читы за 250 тысяч рублей приобрёл у компании «Лайк Центр» годовой онлайн-курс, деньги за который продавец пообещал полностью вернуть, если «обучение не приведет бизнес к результатам».

После прохождения двух блоков покупатель отказался от дальнейшего обучения и потребовал вернуть деньги. Однако в полученном им договоре публичной оферты говорилось, что при отказе компания возвращает только 8% его стоимости. В суде встали на сторону продавца, присудив читинцу только 20 тысяч рублей. Благодаря Закону о защите прав потребителей апелляция отсудила ещё 10 тысяч рублей.

Покупатель остался недоволен принятыми решениями и обратился в Верховный суд РФ, где указали, что потребитель может отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время.

«Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе её оказания, возместив возместив исполнителю его фактические расходы... Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны», - подчеркнули в суде, направив дело на пересмотр.

Ранее Верховный суд запретил штрафовать автовладельцев, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидят в припаркованной машине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

