Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов
Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, если покупатель передумал их проходить, даже несмотря на отсутствие в договоре подобных положений, сообщает РИА Новости.
В определении коллегии по гражданским делам рассказали, что житель Читы за 250 тысяч рублей приобрёл у компании «Лайк Центр» годовой онлайн-курс, деньги за который продавец пообещал полностью вернуть, если «обучение не приведет бизнес к результатам».
После прохождения двух блоков покупатель отказался от дальнейшего обучения и потребовал вернуть деньги. Однако в полученном им договоре публичной оферты говорилось, что при отказе компания возвращает только 8% его стоимости. В суде встали на сторону продавца, присудив читинцу только 20 тысяч рублей. Благодаря Закону о защите прав потребителей апелляция отсудила ещё 10 тысяч рублей.
Покупатель остался недоволен принятыми решениями и обратился в Верховный суд РФ, где указали, что потребитель может отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время.
«Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе её оказания, возместив возместив исполнителю его фактические расходы... Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны», - подчеркнули в суде, направив дело на пересмотр.
Ранее Верховный суд запретил штрафовать автовладельцев, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидят в припаркованной машине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru