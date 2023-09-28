Верховный суд РФ признал страховым случаем смерть от паленой водки

Верховный суд России признал, что смерть в результате алкогольного отравления является страховым случаем, сообщает РИА Новости.

Прецедентом стал случай в Оренбурге, житель которого, взявший ипотеку, застраховался от несчастных случаев и болезней. Менее чем через три месяца он скончался в результате алкогольного отравления. Следствием было установлено, что погибший «добровольно и без посторонней помощи» выпил купленный им «спиртосодержащий продукт, разлитый в пластиковую тару, не имеющую маркировки и этикеток».

Установлено, что в жидкости был метанол, продавец стал фигурантом уголовного дела.

Страховая компания отказала вдове в погашении долга по ипотеке в два млн рублей, а суды поддержали это решение, объяснив это тем, что застрахованный добровольно выпил жидкость с содержанием токсических веществ.

Верховный суд не согласился с такой позицией, указав, что суды не верно истолковали используемые в договоре термины. Было подчёркнуто, что мужчина выпил разрешенный к продаже продукт, а факт покупки суррогата не указывает на добровольное употребление «токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий».

В итоге дело было направлено на пересмотр.

