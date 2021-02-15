Верховный суд РФ предложил ввести понятие «уголовный проступок»
Верховный суд РФ внёс в Госдуму законопроект, согласно которому в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах страны может появиться понятие уголовного проступка. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы инициативы предлагают называть уголовным проступком впервые совершенное преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказания в виде лишения свободы. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, к новой категории могут быть отнесены 112 составов преступлений, в том числе 53 — в сфере экономики, сообщает телеканал «360».
В Верховном суде подчёркивают, что введение понятия уголовного проступка за нетяжкие преступления в сфере экономики и предпринимательства обусловлено необходимостью «защиты представителей предпринимательского сообщества от необоснованной уголовной репрессии».
Отмечается, что к указанной категории могут быть отнесены преступления, которые не связаны с применением насилия, с противоправными действиями организованных групп, а также с причинением крупного ущерба или других тяжких последствий.
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