Верховный суд РФ отменил 10-летний приговор экс-депутату Белоусову

Уточняется, что суд удовлетворил кассационную жалобу адвокатов бывшего парламентария.

«Дело направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд», - указали в суде.

Ранее Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере трёх млрд рублей. Также его оштрафовали на 500 млн рублей и лишили права занимать должности на госслужбе в течение трёх лет.

На заседание суда Белоусов не явился, МВД РФ объявило его в розыск, сообщает RT. Позже Госдума лишила его мандата.

