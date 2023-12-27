Верховный суд РФ отменил 10-летний приговор экс-депутату Белоусову
Верховный суд РФ отменил заочный приговор экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, которого за взяточничество приговорили к 10 годам колонии, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что суд удовлетворил кассационную жалобу адвокатов бывшего парламентария.
«Дело направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд», - указали в суде.
Ранее Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере трёх млрд рублей. Также его оштрафовали на 500 млн рублей и лишили права занимать должности на госслужбе в течение трёх лет.
На заседание суда Белоусов не явился, МВД РФ объявило его в розыск, сообщает RT. Позже Госдума лишила его мандата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru