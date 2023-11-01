Госдума досрочно лишила мандатов депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова

Депутаты Вадим Белоусов («Справедливая Россия») и Василий Власов (ЛДПР) были лишены своих мандатов. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

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Уточняется, что решение принято по причине отстутствия парламентариев на заседаниях комиссий и комитетов, членами которых они являлись, в течение 30 и более дней.

«Основанием для досрочного прекращения полномочий стало систематическое неисполенение ими своих обязанностей», - говорится в сообщении.

Ранее Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере трёх млрд рублей и лишили его права занимать должности на госслужбе в течение трёх лет. МВД объявило его в розыск, сообщает RT.

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ФОТО: соцсети Вадима Белоусова / vk.com/deputatbelousov
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