Отказывать в ипотеке предложили должникам по алиментам

Милонов выразил надежду на то, что крупную задолженность по алиментам будут считать пожизненным негативным фактором. Этот аспект должен повлиять на одобрение кредита и на итоговый процент подобных выплат.

Ранее в институте развития «Дом.РФ» сообщили, что с января по октябрь 2022 года в России выдали почти 140 тысяч кредитов по программе семейной ипотеки — показатель оказался больше, чем за весь 2021 год. Сумма займов за весь период реализации программы оказалась больше 1,5 триллиона рублей.



