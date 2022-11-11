Отказывать в ипотеке предложили должникам по алиментам

Отказывать в ипотеке россиянам, у которых есть долги по алиментам. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщает РИА Новости. Свое предложение Милонов направил главе Минфина Антону Силуанову. По мнению депутата, наличие немотивированного долга по алиментным выплатам можно включить в перечень условий для гарантированного отказа в одобрении ипотеки.

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Милонов выразил надежду на то, что крупную задолженность по алиментам будут считать пожизненным негативным фактором. Этот аспект должен повлиять на одобрение кредита и на итоговый процент подобных выплат.

Ранее в институте развития «Дом.РФ» сообщили, что с января по октябрь 2022 года в России выдали почти 140 тысяч кредитов по программе семейной ипотеки — показатель оказался больше, чем за весь 2021 год. Сумма займов за весь период реализации программы оказалась больше 1,5 триллиона рублей.


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ФОТО: www.millionka.ru
ТЕГИ:АлиментыИпотека
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