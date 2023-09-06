Верховный суд разрешил пьяным сидеть за рулем припаркованных машин

Решение было принято после обращения водителя, которого оштрафовал инспектор ГИБДД. Владелец Lada Vesta из города Чехов, будучи пьяным, сидел в собственной машине, которая стояла на обочине с заглушенным мотором. Однако полицейский не обратил на это внимания.

Россиянин, которому выписали 30 тысяч рублей штрафа и лишили водительских прав, решил доказать, что состав преступления отсутствовал, и дошёл до Верховного суда, который встал на сторону водителя.

«Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством... Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие... в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», — указали в постановлении Верховного суда.

В итоге все ранее принятые решения были отменены, а дело прекратили из-за недоказанности обстоятельств.

Ранее Верховный суд России запретил проводить ультразвуковое исследование без направления медиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

