Верховный суд разрешил пьяным сидеть за рулем припаркованных машин
Верховный суд запретил штрафовать автовладельцев, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидят в припаркованной машине, сообщает РИА Новости.
Решение было принято после обращения водителя, которого оштрафовал инспектор ГИБДД. Владелец Lada Vesta из города Чехов, будучи пьяным, сидел в собственной машине, которая стояла на обочине с заглушенным мотором. Однако полицейский не обратил на это внимания.
Россиянин, которому выписали 30 тысяч рублей штрафа и лишили водительских прав, решил доказать, что состав преступления отсутствовал, и дошёл до Верховного суда, который встал на сторону водителя.
«Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством... Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие... в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», — указали в постановлении Верховного суда.
В итоге все ранее принятые решения были отменены, а дело прекратили из-за недоказанности обстоятельств.
Ранее Верховный суд России запретил проводить ультразвуковое исследование без направления медиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru