Суд вступился за россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле
Верховный суд России встал на сторону волгоградца, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМ купил люксовые вещи в 846 раз дешевле их реальной стоимости, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам.
Житель Волгограда увидел в мобильном приложении ЦУМ очень низкие цены на брендовые вещи и принялся ими затариваться. Всего волгоградец приобрел 19 вещей: пиджаки, свитера, рубашки - по 19, 26, 39 рублей соответственно. Примечательно, что самым дорогим товаров в корзине россиянина была вещь за 129 рублей.
Позднее магазин прислал мужчине уведомление о невозможности доставки товаров и вернул деньги на карту. Волгоградец обратился в суд с требованием отдать ему купленные вещи.
Ранее стало известно о том, что телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву обманули более чем на миллион рублей при заказе мебели, отмечают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru