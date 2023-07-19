Суд вступился за россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле

Житель Волгограда увидел в мобильном приложении ЦУМ очень низкие цены на брендовые вещи и принялся ими затариваться. Всего волгоградец приобрел 19 вещей: пиджаки, свитера, рубашки - по 19, 26, 39 рублей соответственно. Примечательно, что самым дорогим товаров в корзине россиянина была вещь за 129 рублей.

Позднее магазин прислал мужчине уведомление о невозможности доставки товаров и вернул деньги на карту. Волгоградец обратился в суд с требованием отдать ему купленные вещи.

Ранее стало известно о том, что телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву обманули более чем на миллион рублей при заказе мебели, отмечают «Известия».

