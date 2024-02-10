Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

Верховный суд принял решение, что подарки во время незарегистрированных отношений не подлежит возврату при расставании, пишет «Коммерсант».

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По мнению судей, дарение подарков является лишь частью личных отношений и не подразумевает наличия гражданско-правовых обязательств между влюбленными, говорится в определении, которое опубликовал РАПСИ.

Причиной рассмотрения дела стал иск мужчины, который требовал, чтобы его бывшая девушка вернула ему подаренный iPhone 12 Pro Max. В итоге суд встал на сторону девушки и пояснил, что подарки во время отношений не ведут к возникновению гражданско-правовых обязательств у влюбленных.

Ранее российского блогера Алену Агафонову задержали в московском аэропорту по обвинению в надругательстве над «Родиной-матерью». Сообщается, что поводом для уголовного дела о реабилитации нацизма стал ролик, в котором она «пощекотала» монумент. Видео было опубликовано с соцсетях еще в прошлом году. В июле на девушку завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма и объявили в розыск. Сразу после этого она покинула Россию, а сейчас решила вернуться, и ее задержали в одном из московских аэропортов. Центральный суд Волгограда постановил арестовать сроком до 10 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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