Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим
Верховный суд принял решение, что подарки во время незарегистрированных отношений не подлежит возврату при расставании, пишет «Коммерсант».
По мнению судей, дарение подарков является лишь частью личных отношений и не подразумевает наличия гражданско-правовых обязательств между влюбленными, говорится в определении, которое опубликовал РАПСИ.
Причиной рассмотрения дела стал иск мужчины, который требовал, чтобы его бывшая девушка вернула ему подаренный iPhone 12 Pro Max. В итоге суд встал на сторону девушки и пояснил, что подарки во время отношений не ведут к возникновению гражданско-правовых обязательств у влюбленных.
Ранее российского блогера Алену Агафонову задержали в московском аэропорту по обвинению в надругательстве над «Родиной-матерью». Сообщается, что поводом для уголовного дела о реабилитации нацизма стал ролик, в котором она «пощекотала» монумент. Видео было опубликовано с соцсетях еще в прошлом году. В июле на девушку завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма и объявили в розыск. Сразу после этого она покинула Россию, а сейчас решила вернуться, и ее задержали в одном из московских аэропортов. Центральный суд Волгограда постановил арестовать сроком до 10 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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