Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать клиентов без масок
Верховный суд России подтвердил, что предприятия торговли имеют вправо отказать в обслуживании на кассе покупателю без средств индивидуальной защиты в том случае, если их обязательное ношение установлено властями регионам. Соответствующее разъяснение ВС дал по обращению Смоленского центра права и социологии.
Истец ставил под вопрос методические рекомендации министерства промышленности и торговли РФ, которые касались применения в субъектах федерации практики обязательного использования СИЗ с соответствующими мерами воздействия на нарушителей режима.
Верховный суд отклонил иск, постановив, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обязывает граждан исполнять выпущенные предписания.
Высший судебный орган страны подчеркнул, что цель подобного рода рекомендаций заключается в защите здоровья и жизни людей, поэтому оснований для признания их ничтожными нет.
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