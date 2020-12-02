Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать клиентов без масок

Верховный суд России подтвердил, что предприятия торговли имеют вправо отказать в обслуживании на кассе покупателю без средств индивидуальной защиты в том случае, если их обязательное ношение установлено властями регионам. Соответствующее разъяснение ВС дал по обращению Смоленского центра права и социологии.

Истец ставил под вопрос методические рекомендации министерства промышленности и торговли РФ, которые касались применения в субъектах федерации практики обязательного использования СИЗ с соответствующими мерами воздействия на нарушителей режима.

Верховный суд отклонил иск, постановив, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обязывает граждан исполнять выпущенные предписания.

Высший судебный орган страны подчеркнул, что цель подобного рода рекомендаций заключается в защите здоровья и жизни людей, поэтому оснований для признания их ничтожными нет.

