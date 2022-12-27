Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства
Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков и его отец Рауль получили пожизненные сроки заключения за заказные убийства, сообщает РИА Новости.
В начале декабре сторона обвинения просила суд назначить Арашуковым пожизненные сроки.
Рауф Арашуков и его отец Рауль не признали вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, в том числе убийствах.
Басманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество бывшего сенатора и его семьи на сумму около 1,5 миллиардов рублей.
Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в январе 2019 года, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанным с заказными убийствами. Его отец обвиняется в хищении газа и создании преступного сообщества.
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