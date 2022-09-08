Верховный суд признал экстремистскими три украинские националистические организации
Верховный суд РФ признал экстремистскими и запретил деятельность «Добровольческого движения Организации украинских националистов» и еще двух подобных организаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВС.
Решение было принято по иску Генпрокуратуры России, отмечает телеканал «360». Рассмотрение заявления проходило в закрытом режиме.
Суд удовлетворил обращение ГП и признал экстремистскими и запрещенными общественную организацию «СИЧ-С14», националистическое объединение «Добровольческое движение Организации украинских националистов» и группировку «Черный комитет».
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