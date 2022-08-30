Прокуратура направила в суд иск о признании экстремистскими песни и клипа Оксимирона

Прокуратура направила в суд иск о признании экстремистскими песни и клипа рэпера Оксимирона, в которых усматривается публичное оправдание идеологии насилия. Об этом сообщает РИА Новости.

Песни Оксимирона потребовали признать экстремистскими

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о композиции «Последний звонок».

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков направил в Замоскворецкий суд Москвы иск с требованием признать песни Оксимирона экстремистскими. О каких произведениях идет речь, не уточнялось.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкстремизмСудПрокуратураРэперы
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