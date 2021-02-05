Верховный суд принял иск ковид-диссидентов с требованием отказаться от санитарных мер

Верховный суд РФ принял к производству иск ковид-диссидентов к правительству РФ, в котором истцы требуют от кабмина исключить COVID-19 из перечня опасных заболеваний. Об этом пишет «Коммерсант».

Составитель искового заявления, которые подписали 400 человек, – президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский. Суд рассмотрит дело 14 апреля. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов приглашен к разбирательству.

«Дебилы или провокаторы». Познер о ковид-диссидентах

В иске Саверский утверждает, что больных ОРВИ и гриппом регистрируется в несколько раз больше, чем заразившихся коронавирусом, однако эти заболевания не входят в перечень опасных болезней.




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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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