Верховный суд принял иск ковид-диссидентов с требованием отказаться от санитарных мер
Верховный суд РФ принял к производству иск ковид-диссидентов к правительству РФ, в котором истцы требуют от кабмина исключить COVID-19 из перечня опасных заболеваний. Об этом пишет «Коммерсант».
Составитель искового заявления, которые подписали 400 человек, – президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский. Суд рассмотрит дело 14 апреля. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов приглашен к разбирательству.
В иске Саверский утверждает, что больных ОРВИ и гриппом регистрируется в несколько раз больше, чем заразившихся коронавирусом, однако эти заболевания не входят в перечень опасных болезней.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 688 / сут.
Умерли
75 732+527 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+23 582 / сут.
- Эксперты в США назвали преимущества вакцины «Спутник V»
- «Отсутствие нормальности». Лавров назвал главную проблему в отношениях РФ и ЕС
- Собянин рассказал о системе профнавигации молодежи в Москве
- Россияне в январе увеличили свои траты
- Новый вид кредитов может появиться в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru