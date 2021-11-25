Верховный суд перенес рассмотрение иска о ликвидации «Мемориала»
Верховный суд продолжит рассматривать иск о ликвидации «Международного Мемориала» (организация признана иноагентом по решению Минюста РФ) 14 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании, которое прошло ранее в четверг, суд выслушал стороны, однако финальное решение по вопросу ликвидации организации не было вынесено. Ранее представитель Генпрокуратуры указал, что что организация не маркирует свои материалы отметками о статусе иноагента.
Как передает корреспондент издания, в ответ сторона защиты заявила, что публикации без маркировки не выходят уже очень давно. Адвокаты пояснили, что метки о статусе иноагента оказались даже на визитках руководителей организации.
В Германии особое отношение к правозащитному обществу «Мемориал» (внесено в России в реестр НКО-иноагентов), и его ликвидация может ударить по «Северному потоку-2», сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
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