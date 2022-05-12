Верховный суд отклонил кассационную жалобу Михаила Ефремова
Верховный суд РФ отакзался рассматривать кассационную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову, осуждённому за смертельное ДТП в Москве, сообщает РИА Новости.
В суде рассказали, что судья около месяца изучал доводы жалобы, но в итоге так и не нашел оснований для её рассмотрения.
Теперь обжаловать приговор защита актёра может только в порядке надзора в Президиуме Верховного суда РФ.
Ефремов в июне 2020 года стал виновником смертельной аварии в Москве. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Ефремов отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- Ученые впервые запечатлели тень черной дыры в галактике Млечный Путь
- Шольц поддержал планы Финляндии вступить в НАТО
- Верховный суд отклонил кассационную жалобу Михаила Ефремова
- Литва отзовёт посла в России и закроет консульство в Петербурге
- Банки и застройщики запустят гибридную льготную ипотеку с фиксированной ставкой
- Курс евро впервые с июня 2017 года опустился ниже 67 рублей
- Forbes: Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
- Walt Disney потеряла $195 млн после ухода из России
- СМИ: доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50 процентов
- Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru