Верховный суд отклонил кассационную жалобу Михаила Ефремова

В суде рассказали, что судья около месяца изучал доводы жалобы, но в итоге так и не нашел оснований для её рассмотрения.

Теперь обжаловать приговор защита актёра может только в порядке надзора в Президиуме Верховного суда РФ.

Ефремов в июне 2020 года стал виновником смертельной аварии в Москве. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Ефремов отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом.

