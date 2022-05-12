Верховный суд отклонил кассационную жалобу Михаила Ефремова

Верховный суд РФ отакзался рассматривать кассационную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову, осуждённому за смертельное ДТП в Москве, сообщает РИА Новости.

Ефремов запретил своему адвокату общаться с журналистами

В суде рассказали, что судья около месяца изучал доводы жалобы, но в итоге так и не нашел оснований для её рассмотрения.

Теперь обжаловать приговор защита актёра может только в порядке надзора в Президиуме Верховного суда РФ.

Ефремов в июне 2020 года стал виновником смертельной аварии в Москве. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Ефремов отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриговорЖалобаВерховный Суд РФДТПМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры