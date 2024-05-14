Верховный суд отказался смягчать приговор Кара-Мурзе

Отмечается, что решение Мосгорсуда, который за госизмену, распространение фейков об армии РФ и сотрудничество с нежелательной организацией назначил Кара-Мурзе 25 лет лишения свободы, признано законным.

«Кассационная жалоба защиты отклонена», - говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против девяти россиян, в том числе замминистра юстиции Олега Свириденко и четырёх судей, обвинив их в нарушении прав человека в деле Кара-Мурзы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

