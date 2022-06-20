Верховный суд отказал Google в пересмотре решения о разблокировке YouTube-канала «Царьграда»

В июле 2020 года «Царьград» подал иск против Google из-за необоснованной блокировки аккаунта телеканала на видеохостинге, напоминает телеканал «360».

В кассационной жалобе головная Google LLC, ирландская «дочка» Google Ireland Limited и российское ООО «Гугл» просили передать это дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Однако ВС отказал корпорации, отметив, что доводы ее структур «не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела», отмечает РЕН ТВ.

