Верховный суд отказал Google в пересмотре решения о разблокировке YouTube-канала «Царьграда»

Верховный суд РФ отказался пересматривать судебные акты, согласно которым компания Google обязана восстановить доступ к YouTube-каналу телеканала «Царьград», а в случае неисполнения этого решения — выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение ВС.

«Царьград» выиграл дело против блокировки аккаунта на Youtube

В июле 2020 года «Царьград» подал иск против Google из-за необоснованной блокировки аккаунта телеканала на видеохостинге, напоминает телеканал «360».

В кассационной жалобе головная Google LLC, ирландская «дочка» Google Ireland Limited и российское ООО «Гугл» просили передать это дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Однако ВС отказал корпорации, отметив, что доводы ее структур «не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела», отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
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