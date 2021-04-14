«Царьград» выиграл дело против блокировки аккаунта на Youtube
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала "Царьграда" к корпорации Google против блокировки канала на видеопортале YouTube. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря владельца канала Валерия Рукобратского.
По данным Рукобратского, канал, заблокированный на видеохостинге из-за санкций США, должен быть восстановлен. Кроме того, владельцы СМИ намерены взыскать с компании прибыль за монетизацию контента, которая была утеряна из-за блокировки.
По словам пресс-секретаря, требования были удовлетворены судом "в полном объеме". В том случае, если Google откажется от выполнения решения, с него будет взыскиваться прогрессивная неустойка в 100 тысяч рублей в день.
Google может обжаловать это решение следующие два месяца. По истечении этого срока судебное решение вступит в силу.
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