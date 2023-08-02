Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову

В феврале осужденного на 22 года колонии строгого режима экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова этапировали в Красноярский край. Адвокат уточнил, что отбывать наказание Сафронов будет в исправительной колонии номер семь в населенном пункте Арейское.

Приговор Ивану Сафронову считается одним из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ «Госизмена». Экс-советник главы «Роскосмоса» признан виновным в двух эпизодах преступления, передает «Радиоточка НСН».

