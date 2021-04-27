Верховный суд оставил без изменений приговор по делу «Сети» в Пензе

В феврале Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела этого террористического сообщества к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

По версии следствия, участники сообщества планировали насильственное свержение государственного строя путём нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений.

