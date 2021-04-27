Верховный суд оставил без изменений приговор по делу «Сети» в Пензе

Верховный суд РФ оставил без изменения вынесенный в Пензе приговор семерым фигурантам дела сообщества «Сеть» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Суд рассмотрел кассационные жалобы защиты осуждённых и отказал в их удовлетворении, передает ТАСС.

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В феврале Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела этого террористического сообщества к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

По версии следствия, участники сообщества планировали насильственное свержение государственного строя путём нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомСуд
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