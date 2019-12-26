Верховный суд окончательно ликвидировал движение «За права человека»

Такое решение вынесла коллегия ВС по административным делам, которой адресовали апелляцию представителей движения на предыдущее аналогичное постановление от 1 ноября. Тогда Верховный суд удовлетворил иск Минюста и определил закрыть все структурные подразделения движения, а также исключить его из реестра юридических лиц.

Движение «За права человека» под руководством Льва Пономарева существовало с 1997 года, являясь одной из старейших правозащитных организаций в России. В феврале 2019 года Минюст признал организацию иностранным агентом. За нарушение закона об НКО против Пономарева и его движения было вынесено около 15 судебных решений. Сумма штрафов превысила два миллиона рублей.

Пономарев заявил, что решение по апелляции было ожидаемо. Он подчеркнул, что считает ликвидацию высшей мерой по отношению к юрлицу. «Это знаковое решение для общественной и политической ситуации в стране. Это первый шаг к ликвидации других правозащитных организаций», - сказал Пономарев на видео, опубликованном в Facebook правозащитницы Ирины Яценко.

