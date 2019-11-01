Верховный суд ликвидировал «За права человека» Пономарёва

1 ноября 201915:08

Верховный суд Российской Федерации принял постановление о ликвидации движения Льва Пономарева «За права человека». Таким образом удовлетворен соответствующий иск, поданный министерством юстиции. В начале текущего года Минюст включил это правозащитное движение в перечень иностранных агентов.

Как отмечает RT, решение было принято на основании внеплановой проверки организации. Такой статус в отношении «За права человека» уже вводился в декабре 2014 года.

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Однако через год движение исключили из реестра. Среди новых претензий Минюста – несоответствие устава движения, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, которые вступили в силу перед проведением съезда.

Сам Лев Пономарев настаивает на отсутствии оснований для ликвидации движения.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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