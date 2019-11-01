Верховный суд ликвидировал «За права человека» Пономарёва

Однако через год движение исключили из реестра. Среди новых претензий Минюста – несоответствие устава движения, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, которые вступили в силу перед проведением съезда.

Сам Лев Пономарев настаивает на отсутствии оснований для ликвидации движения.

