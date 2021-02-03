Верховный суд одобрил взыскание с ФБК 88 млн рублей по иску «Московского школьника»

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск поставщика питания для школ — компании «Московский школьник» — к Навальному и Соболь, а также к ФБК, обязав взыскать с них 88 млн рублей, сообщает news.ru.

Причиной иска пищевого комбината стал видеоролик ФБК, посвящённый проблемам с питанием детей в школах, которым занимается компания «Московский школьник». Компания запросила через суд компенсацию вреда деловой репутации в 1,4 млрд рублей.

