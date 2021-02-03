Верховный суд одобрил взыскание с ФБК 88 млн рублей по иску «Московского школьника»

Российский Верховный суд поддержал решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом), его основателя Алексея Навального и юриста Любови Соболь 88 млн рублей по иску компании «Московский школьник».

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Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск поставщика питания для школ — компании «Московский школьник» — к Навальному и Соболь, а также к ФБК, обязав взыскать с них 88 млн рублей, сообщает news.ru.

Причиной иска пищевого комбината стал видеоролик ФБК, посвящённый проблемам с питанием детей в школах, которым занимается компания «Московский школьник». Компания запросила через суд компенсацию вреда деловой репутации в 1,4 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховный Суд РФФонд Борьбы С Коррупцией
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