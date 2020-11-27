Навального оштрафовали за отказ удалить расследование о «Московском школьнике»

Участок мирового судьи №257 оштрафовал оппозиционера Алексея Навального на 5 тысяч рублей из-за отказа удалить информацию о компании «Московский школьник». Соответствующее постановление опубликовано в базе решений мировых судей.

В документе отмечается, что политик не удалил видеорасследование и не выпустил опровержение, хотя ранее арбитражный суд обязал Навального это сделать.

В январе 2019 года на YouTube-канале «Навальный Live» был опубликован сюжет о причастности структур российского предпринимателя Евгения Пригожина, с которым связывают компанию «Московский школьник», к поставкам продуктов в детские сады Москвы. В декабре 2018 года в дошкольных учреждениях из-за некачественного питания массово отравились дети.

Позже «Московский школьник» подал иск о недостоверной информации к бывшей сотруднице, Фонду борьбы с коррупцией, Навальному и автору ролика Любови Соболь. В октябре прошлого года столичный Арбитражный суд взыскал с ответчиков 88 млн руб. в пользу «Московского школьника».

Бизнесмен Евгений Пригожин в августе 2020 года выкупил у фирмы право требования долга.

