Навального оштрафовали за отказ удалить расследование о «Московском школьнике»
Участок мирового судьи №257 оштрафовал оппозиционера Алексея Навального на 5 тысяч рублей из-за отказа удалить информацию о компании «Московский школьник». Соответствующее постановление опубликовано в базе решений мировых судей.
В документе отмечается, что политик не удалил видеорасследование и не выпустил опровержение, хотя ранее арбитражный суд обязал Навального это сделать.
В январе 2019 года на YouTube-канале «Навальный Live» был опубликован сюжет о причастности структур российского предпринимателя Евгения Пригожина, с которым связывают компанию «Московский школьник», к поставкам продуктов в детские сады Москвы. В декабре 2018 года в дошкольных учреждениях из-за некачественного питания массово отравились дети.
Позже «Московский школьник» подал иск о недостоверной информации к бывшей сотруднице, Фонду борьбы с коррупцией, Навальному и автору ролика Любови Соболь. В октябре прошлого года столичный Арбитражный суд взыскал с ответчиков 88 млн руб. в пользу «Московского школьника».
Бизнесмен Евгений Пригожин в августе 2020 года выкупил у фирмы право требования долга.
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