Верховный суд направил жалобу на приговор фигуранту дела «Сети» на пересмотр

В феврале 2020 года военный суд в Пензе вынес приговоры девяти обвиняемым по делу «Сети». Их признали виновными в организации террористического сообщества. Все виновные при этом заявили, что их пытали с целью добиться нужных показаний. Они получили сроки заключения от 6 до 18 лет.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по версии ФСБ, активисты – анархисты планировали во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году организовать серию взрывов, чтобы «раскачать народные массы» и устроить вооруженный мятеж.

