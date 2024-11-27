Верховный суд направил жалобу на приговор фигуранту дела «Сети» на пересмотр

Верховный суд России принял решение отменить постановление апелляционной инстанции по жалобе на приговор осужденному на 24 года лишения свободы участнику террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Максиму Иванкину. Дело вернули во второй апелляционный суд для нового рассмотрения, сообщил ТАСС адвокат Алексей Михальчик,

Адвокат: Экс-аспиранта МГУ Мифтахова обвинили в оправдании терроризма

В феврале 2020 года военный суд в Пензе вынес приговоры девяти обвиняемым по делу «Сети». Их признали виновными в организации террористического сообщества. Все виновные при этом заявили, что их пытали с целью добиться нужных показаний. Они получили сроки заключения от 6 до 18 лет.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по версии ФСБ, активисты – анархисты планировали во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году организовать серию взрывов, чтобы «раскачать народные массы» и устроить вооруженный мятеж.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: supcourt.ru
ТЕГИ:АпелляцияЭкстремистыВерховный Суд

Горячие новости

Все новости

партнеры