Адвокат: Экс-аспиранта МГУ Мифтахова обвинили в оправдании терроризма

По её словам, мужчина отказался признать вину.

«В ходе следственных действий вину Азат не признал, воспользовавшись статьей 51», - отметила юрист, добавив, что решение об избрании Мифтахову меры пресечения будет принято 5 сентября в Первомайском районном суде Кирова.

В материалах дело говорится, что в беседе с заключёнными экс-аспирант одобрил действия анархиста Михаил Жлобицкий, который в октябре 2018 года совершил теракт в здании УФСБ России по Архангельской области.

Ранее Сидоркина заявила, что Мифтахов был задержан сотрудниками ФСБ на выходе из колонии, где отбыл срок по статье о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

