Верховный суд ликвидировал информагентство «Хакасия»

Верховный суд России объявил об удовлетворении иска Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о прекращении деятельности информационного агентства «Хакасия». Соответствующая информация появилась в карточке дела на сайте ВС РФ.

В Роскомнадзоре обосновали требование о закрытии неоднократным нарушением редакцией требований законодательства, а также наличием двух письменных предупреждений в течение двенадцати месяцев за злоупотребление свободой массовой информации. Данное информагентство функционирует с 2006 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на его счету есть несколько побед в профессиональных конкурсах.

В ноябре 2023-го агентство «Хакасия» распространило материал о жительнице республики Надежде Узуновой, которая была приглашена на встречу матерей участников специальной военной операции с президентом РФ Владимиром Путиным 25 ноября 2022 года. Как выяснило ИА, два сына Узуновой не были в зоне СВО.

