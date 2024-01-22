Верховный суд ликвидировал информагентство «Хакасия»
Верховный суд России объявил об удовлетворении иска Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о прекращении деятельности информационного агентства «Хакасия». Соответствующая информация появилась в карточке дела на сайте ВС РФ.
В Роскомнадзоре обосновали требование о закрытии неоднократным нарушением редакцией требований законодательства, а также наличием двух письменных предупреждений в течение двенадцати месяцев за злоупотребление свободой массовой информации. Данное информагентство функционирует с 2006 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на его счету есть несколько побед в профессиональных конкурсах.
В ноябре 2023-го агентство «Хакасия» распространило материал о жительнице республики Надежде Узуновой, которая была приглашена на встречу матерей участников специальной военной операции с президентом РФ Владимиром Путиным 25 ноября 2022 года. Как выяснило ИА, два сына Узуновой не были в зоне СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru