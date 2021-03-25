Верховный суд Чечни отменил 15-миллионный штраф российской медиакомпании

Верховный суд Чеченской республики отменил решение Урус-Мартановского суда по делу «Залзаев против URA.RU». Оно, напомним, обязывало информационное агентство выплатить бывшему зампрокурора Урус-Мартановского района (Чеченская республика) Мурату Залзаеву компенсацию в размере 15 миллионов рублей. Таким образом, штраф агентству будет снижен до 30 тысяч рублей. Соответствующее решение было озвучено на заседании 25 марта.

По словам главы адвокатского бюро «Бабиков и партнеры» Павла Бабикова, который представляет интересы агентства, подчеркнул, что считает это решение закономерным, пишет Ura.ru.

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Напомним, иск в Районном суде Урус-Мартановского района республики выиграл экс-прокурор этого района Мурат Залзаев. Публикация, которая стала предметом судебного спора, была посвящена аварии. Она произошла в августе 2017 года в Грозном. В ДТП попали Toyota Camry, за рулем которой находился тогда еще занимавший пост прокурора Мурат Залзаев, и LADA Priora.

Залзаев посчитал, что упоминание его в этой новости нанесло ему моральный вред. Он заявил, что публикация испортила ему карьеру. После публикации он вынужден был уволиться.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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